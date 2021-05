Arriva in Sardegna senza registrazione, una contestazione a Golfo Aranci (Di domenica 2 maggio 2021) Sono stati effettuati anche 59 controlli nel territorio e notificate tre contestazioni (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Arrivi in Sardegna, quasi 700 persone controllate… ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 2 maggio 2021) Sono stati effettuati anche 59 controlli nel territorio e notificate tre contestazioni (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Arrivi in, quasi 700 persone controllate… ...

TgrRaiSardegna : RT @TgrRai: #COVID?19, la #Sardegna torna in #ZonaArancione, ma Solinas la blinda: prorogati per due settimane l'obbligo di #tampone per ch… - force_iam : @repubblica In effetti il treno non arriva in Sardegna.?? - vivere_sardegna : Europa, Recovery: arriva a Bruxelles il piano dell’Italia - TgrRai : #COVID?19, la #Sardegna torna in #ZonaArancione, ma Solinas la blinda: prorogati per due settimane l'obbligo di… - AnsaSardegna : Maltempo: 1 maggio segnato da instabilità e pioggia. Domenica arriva il maestrale con minime in calo #ANSA -