VIDEO MotoGP, GP Spagna 2021: gli highlights delle qualifiche. Quartararo in pole, Morbidelli 2° e Bagnaia 4°. Valentino Rossi in sofferenza (Di sabato 1 maggio 2021) Giornata di qualifiche del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) lo spettacolo non è mancato e si prospetta una gara domenicale appassionante. Il francese della Yamaha Fabio Quartararo ha ottenuto la partenza dalla p.1 in sella alla Yamaha a precedere un grande Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e la Ducati di Jack Miller. In seconda fila (quarto) scatterà Francesco “Pecco” Bagnaia che sul filo di lana ha trovato un ottimo riscontro sulla Rossa ufficiale. Marc Marquez e Valentino Rossi prenderanno il via invece dalla 14ma e 17ma casella: l’iberico e il centauro di Tavullia non hanno superato il taglio della Q1, non trovando le giuste sensazioni in sella ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Giornata didel GP di, quarto round del Mondialedi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera () lo spettacolo non è mancato e si prospetta una gara domenicale appassionante. Il francese della Yamaha Fabioha ottenuto la partenza dalla p.1 in sella alla Yamaha a precedere un grande Franco(Yamaha Petronas) e la Ducati di Jack Miller. In seconda fila (quarto) scatterà Francesco “Pecco”che sul filo di lana ha trovato un ottimo riscontro sulla Rossa ufficiale. Marc Marquez eprenderanno il via invece dalla 14ma e 17ma casella: l’iberico e il centauro di Tavullia non hanno superato il taglio della Q1, non trovando le giuste sensazioni in sella ...

