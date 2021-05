Valerio Lundini verso la seconda edizione di LOL? Lui e Lillo ne parlano in tv (Di sabato 1 maggio 2021) Ci sarà anche Valerio Lundini nel cast della seconda edizione di LOL – Chi Ride È Fuori? Ospite a TvTalk Lillo, grande protagonista della prima edizione, ha così commentato: “Valerio Lundini è un’arma perfetta per LOL perché ti sorprenderebbe e non userebbe il repertorio: l’arma più forte è quando ti sorprendono, è stato fenomenale Elio quando ha fatto il tip tap perché mi ha sorpreso. Valerio ha queste armi sarebbe un concorrente da temere”. Quando però il conduttore di TvTalk ha rivolto la stessa domanda al diretto interessato, il comico – attualmente su Rai Due col programma Una Pezza di Lundini – ha risposto: “Non mi hanno cercato, ma anche fosse credo che non si possa dire, ma no, ... Leggi su biccy (Di sabato 1 maggio 2021) Ci sarà anchenel cast delladi– Chi Ride È Fuori? Ospite a TvTalk, grande protagonista della prima, ha così commentato: “è un’arma perfetta perperché ti sorprenderebbe e non userebbe il repertorio: l’arma più forte è quando ti sorprendono, è stato fenomenale Elio quando ha fatto il tip tap perché mi ha sorpreso.ha queste armi sarebbe un concorrente da temere”. Quando però il conduttore di TvTalk ha rivolto la stessa domanda al diretto interessato, il comico – attualmente su Rai Due col programma Una Pezza di– ha risposto: “Non mi hanno cercato, ma anche fosse credo che non si possa dire, ma no, ...

