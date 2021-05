Tuffi | la Gran Bretagna domina dalla piattaforma 10 metri syncro Niente pass per Larsen-Timbretti Gugiu

(Di sabato 1 maggio 2021) La seconda gara della Coppa del Mondo 2021 di, in corso a Tokyo, dopo l’impresa di Bertocchi/Pellacani dai treper l’Italia, viene vinta dai favoriti britannici Lee/Daleydieciuomini, con la(453,60) che era comunque già qualificata ai Giochi assieme a Russia, Cina e Giappone. Gli ultimi quattro posti, al termine di una prova molto bella, diremmo un’autentica battaglia, vengono conquistati da Ucraina (con il 16enne Sereda), Corea del Sud, Messico e Canada. Fuori Germania e Stati Uniti! Penultimo posto in classifica per gli azzurri, alla seconda gara assieme in due anni, già bravi a raggiungere ...

