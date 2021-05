Salvini: "Fedez? No ai comizi di sinistra al Concertone". Il rapper: "Vado gratis, mi esprimerò liberamente" (Di sabato 1 maggio 2021) “Io Vado al Concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da uovo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro”. Questa la replica di Fedez a Matteo Salvini, che poco fa sui social aveva polemizzato con gli ‘artisti’ de sinistra al Concertone del 1 maggio aggiungendo che l’evento “costa mezzo milione di euro” agli italiani. Il leader della Lega, nello specifico, aveva dichiarato: “Il “Concertone” costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i comizi “de sinistra” sarebbero fuori luogo”. Il rapper sostiene apertamente ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) “Ioale pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da uovo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro”. Questa la replica dia Matteo, che poco fa sui social aveva polemizzato con gli ‘artisti’ dealdel 1 maggio aggiungendo che l’evento “costa mezzo milione di euro” agli italiani. Il leader della Lega, nello specifico, aveva dichiarato: “Il “” costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i“de” sarebbero fuori luogo”. Ilsostiene apertamente ...

