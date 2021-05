Pallacanestro Viola | Luka Sebrek commenta la sfida contro la LUISS Roma | “vogliamo vincere | poi testa ai Playout” VIDEO

(Di sabato 1 maggio 2021)in conferenza stampalala: ultima gara prima deiSfumata l’ultima possibilità di salvarsi senza passare dalla postseason, a causa di una brutta batosta subitaSalerno, lasi appresta a giocare l’ultima gara fra le mura amiche del PalaCalafiore. Appuntamento a domenica per la gara conclusiva della fase a orologio, quellala, squadra che lotta per un posto nei Playoff. In conferenza stampa,hato il momento attuale dei ...

Advertising

ossob_ : amici, oggi sarò ospite sulla piattaforma viola da questi scappati di casa, se volete vedere il mio bel faccino par… - zazoomblog : Risultati e classifica 7ª giornata fase a orologio Serie B: Pallacanestro Viola ko e Playout Catanzaro rischia gros… - zazoomblog : Risultati e classifica 7ª giornata fase a orologio Serie B: Pallacanestro Viola ko e Playout Catanzaro rischia gros… - zazoomblog : Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola 4° Q: padroni di casa in netto controllo neroarancio in difficoltà -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallacanestro Viola

Stretto web

... questa volta sul campo della CMTVirtus Luino , che ha lottato per gran parte della ... in particolare per la squadra di coachche viene limitata dalla difesa di Luino a soli dieci ...Foto di Davide Iurato /Laperde a Salerno e affronterà i Playout. Spettro retrocessione per Catanzaro: risultati e classifica dopo la 7ª giornata della fase a orologio di Serie B Settima e ...UNDER 20 Nella prima giornata parte a razzo il Basket 4 Trieste vittorioso 100-60 sul campo del San Vito mentre l’Edilimpianti Cus esce sconfitto 64-63 dal campo dell’Apu Udin ...Pallacanestro Viola, Luka Sebrek in conferenza stampa commenta la sfida contro la LUISS Roma: ultima gara prima dei Playout ...