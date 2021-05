Nexo+ cinema e documentari in streaming | programmazione maggio 2021

Leggi su lopinionista

(Di sabato 1 maggio 2021) Tra le novità: 26 titoli di grandeitaliano della collezione AAMOD, i film Normal di Adele Tulli e Boy or Girl-My Sex is not my Gender di Valérie Mitteaux (per la Giornata internazionale contro l’omofobia), la serie di Mario Brunello su Bach realizzata per Scuola Holden, ie le serie su Mirò, la Torre Eiffel, Pinuccio Sciola e l’arte immersiva (in occasione della Giornata Internazionale dei Musei), iletterari per festeggiare ildei Libri (Victor Hugo, Garcia Lorca, Dracula), un nuovo titolo su Beethoven, il concerto sinfonico del compositore pianista Remo Anzovino, l’alimentazione e la grande cucina stellata raccolte in un’apposita Playlist. Dal Primoin occasione della Festa dei Lavoratori COSTELLAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO MOVIMENTO OPERAIO DEMOCRATICO 26 ...