Milan-Benevento 2-0 | gol di Calhanoglu e Theo Hernandez | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di sabato 1 maggio 2021) I rossoneri vincono una partita fondamentale in ottica Champions2-0, Cronaca,ed– Ildi Stefano Pioli è obbligato a risalire dal quinto posto per provare a rientrare a fine stagione nei primi quattro piazzamenti in classifica, che valgono la partecipazione alla prossima Champions League. Dopo tante giornate in testa i rossoneri hanno prima perso la vetta a favore dell’Inter di Antonio Conte ora lanciata verso lo scudetto dopo la vittoria sul Crotone allo Scida, poi è sceso di altre posizioni, superato da Atalanta, Napoli e Juventus. Con le ...