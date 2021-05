Mazara, la fatica di Giulia per convincere i genitori dello stupro: “Se io dico no e grido tutto, loro non devono toccarmi” (Di sabato 1 maggio 2021) “Se io dico no e grido tutto, loro non devono toccarmi”, così risponde alla madre la ragazza che ha denunciato i suoi aggressori a Campobello di Mazara. Dopo la violenza, si difende, un po’ da tutti, stavolta con la madre mentre si spiega anche con quel padre che lo stesso giorno in cui è andata a denunciare, è andato in caserma pure lui per dire che sua figlia era “ubriaca”, che quelli erano solo “bravi ragazzi”. Quattro ventenni arrestati su richiesta della procura di Marsala, due sono andati in carcere, i due cugini Francesco ed Eros Biondo, due ai domiciliari, Giuseppe Titone e Dario Caltagirone. Un momento di confusione quello del padre, forse nato anche da un clima di pressione nato dagli eventi. Di certo la difesa dei ragazzi da parte del padre di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) “Se iono enon”, così risponde alla madre la ragazza che ha denunciato i suoi aggressori a Campobello di. Dopo la violenza, si difende, un po’ da tutti, stavolta con la madre mentre si spiega anche con quel padre che lo stesso giorno in cui è andata a denunciare, è andato in caserma pure lui per dire che sua figlia era “ubriaca”, che quelli erano solo “bravi ragazzi”. Quattro ventenni arrestati su richiesta della procura di Marsala, due sono andati in carcere, i due cugini Francesco ed Eros Biondo, due ai domiciliari, Giuseppe Titone e Dario Caltagirone. Un momento di confusione quello del padre, forse nato anche da un clima di pressione nato dagli eventi. Di certo la difesa dei ragazzi da parte del padre di ...

