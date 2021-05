(Di sabato 1 maggio 2021) Selvaggia Lucarelli oggi sul Fatto Quotidiano parla oggi dell’intervista rilasciata da Vittorio Lauria, uno dei quattro accusati di stupro di gruppo insieme a, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. E spiega che dietro quelle dichiarazioni a Non è l’Arena c’è, amico di. Come è andata? Domenica sera “Non è l’Arena” ha trasmesso l’intervista a uno dei 4 ragazzi indagati con l’accusa di violenza di gruppo che sarebbe avvenuta in Sardegna nel 2019. Il giovane parla della 20enne che avrebbe prima bevuto per sfida tutto il contenuto di una bottiglia di vodka già aperta e poi critica l’intervista di Beppein loro difesa sostenendoche dire che la ragazza aveva denunciato la violenza solo otto giorni ...

LaNotiziaTweet : Massimo Giletti e Fabrizio Corona: il duo irrompe anche nel caso di Ciro Grillo - Siciliano741 : RT @joem5s: Caso Genovese, Agcom richiama Massimo Giletti: 'Spettacolarizzazione, amplificata sofferenza giovani donne' - damorantonio : RT @joem5s: Caso Genovese, Agcom richiama Massimo Giletti: 'Spettacolarizzazione, amplificata sofferenza giovani donne' - joem5s : Caso Genovese, Agcom richiama Massimo Giletti: 'Spettacolarizzazione, amplificata sofferenza giovani donne' - sgrang974 : @Daline1999 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Riveda le inchieste fatte da Massimo Giletti a ' Non è l'Arena ' -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

Il dialogo è finito sul programma tv 'Non è l'Arena' di. Non è la prima volta: in passato altri scoop, come la vicenda milanese della violenza e del sequestro di una diciottenne da ...Il dialogo è finito sul programma tv 'Non è l'Arena' di. Non è la prima volta: in passato altri scoop, come la vicenda milanese della violenza e del sequestro di una diciottenne da ...L’Agcom ha adottato una delibera di richiamo nei confronti di La7 per la trasmissione “Non è l’Arena“, condotta da Massimo Giletti, per le puntate dedicate al caso Genovese, il discusso imprenditore a ...Fabrizio Corona avrebbe convinto uno degli amici di Ciro Grillo a svelare come siano andate le cose durante la notte del presunto stupro.