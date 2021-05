Leonardo Lamacchia | “Sono innamorato” | poi rivela il suo vincitore di Amici

(Di sabato 1 maggio 2021) A VerissimoQuesto pomeriggio a Verissimo Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio, ex allievo della scuola didi Maria De Filippi. Il cantante purtroppo seppur raggiunta la fase Serale del talent show, è uscito alla seconda puntata dopo il ballottaggio con Aka7even, il quale ha avuto la meglio. Come L'articolo proviene da Novella 2000.

sonfattacosi : @Sabrina83974462 Leonardo Lamacchia, Amici20. - Novella_2000 : Leonardo a #Verissimo: 'Sono molto innamorato'. E rivela chi secondo lui vincerà Amici - zazoomblog : Verissimo rivelazione di Leonardo Lamacchia: “Sono molto innamorato” FOTO - #Verissimo #rivelazione #Leonardo - _Fuores : RT @feritiecontenti: Leonardo Lamacchia ha davvero detto l’edizione di amici più corrotta e scontata della storia - gfwhocriedwolf : RT @louvingharreh: Orione è arte. Leonardo Lamacchia è arte. #LeoLsiamostatinoi #verissimo #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Lamacchia

ComingSoon.it

Dopo la sua esperienza a Amici, il 'senior' dell'edizione 2021arriva a Verissimo per raccontare se stesso: 'Mi hanno detto che canto da vecchio, ma ho ventisette anni, appena compitui, e delle volte me ne sento diciotto', prosegue il cantante: ...Continua con il favore del pubblico il connubio tra Verissimo e Amici 2021 e oggi nel salotto di Silvia Toffanin prenderà posto uno dei cantanti più amati di questa edizione,. Proprio lui, con alle spalle un tentativo su vari palchi, quello di Sanremo compreso, ha provato a rimettersi in gioco in stile Irama, ma senza ottenere lo stesso successo. ...Leonardo Lamacchia, ospite a Verissimo sabato primo maggio, ha ripercorso un periodo difficile della sua vita quando ha sofferto perché sovrappeso. "Pesavo più di 100 chili fino ai 18/19 anni, poi ho ...Questo pomeriggio a Verissimo Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio Leonardo Lamacchia, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante purtroppo seppur raggiunta la fase Serale ...