Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Juventus

Domani alle 18 andrà di scena Udinese-Juventus alla Dacia Arena. L'Udinese di Gotti è quasi salvo, ma non può dirsi tranquillo, neanche Pirlo sulla corsa Champions League. Gotti dovrà fare a meno di Musso, pronto Scuffet tra i pali. A centrocampo dovrebbe esserci Walace con l'ex Pereyra a fare da seconda punta dietro Okaka. Andrea Pirlo deve rinunciare ancora a Chiesa, con Cristiano Ronaldo pronto Dybala, Morata infatti non sta benissimo. A centrocampo Rabiot e Bentancur più di Arthur, al posto di Chiesa uno tra Kulusevski e McKennie. Le probabili formazioni: Udinese (3-5-2): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra, Okaka. Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro;

