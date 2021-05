La scuola può punire gli studenti per i loro post sui social? (Di sabato 1 maggio 2021) Vi piacciono le storie della vecchia America in cui una piccola vicenda diviene l’occasione di una guerra culturale, condita da dibattito nazionale? Se è così il modesto episodio che riguarda Brandi Levy, avvenuto quattro anni fa, fa al caso vostro. “Fuck school fuck softball fuck cheer fuck everything” è l’esplicito messaggio che lei, allora quattordicenne, postò su Snapchat, il social effimero, quello i cui messaggi si autocancellano in 24 ore. Il motivo dell’arrabbiatura di Brandi riguardava l’esclusione dalla squadra di cheerleader del suo liceo, la Mahanoy Area High School, di Mahanoy City, in Pennsylvania. Il video, in cui Brandi alza il dito medio, viene registrato da un amico in un fast food e poi viene mostrato da Brandi a una compagna, figlia di una delle allenatrici delle cheerleader. Così il suo gesto arriva all’attenzione della ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Vi piacciono le storie della vecchia America in cui una piccola vicenda diviene l’occasione di una guerra culturale, condita da dibattito nazionale? Se è così il modesto episodio che riguarda Brandi Levy, avvenuto quattro anni fa, fa al caso vostro. “Fuck school fuck softball fuck cheer fuck everything” è l’esplicito messaggio che lei, allora quattordicenne,ò su Snapchat, ileffimero, quello i cui messaggi si autocancellano in 24 ore. Il motivo dell’arrabbiatura di Brandi riguardava l’esclusione dalla squadra di cheerleader del suo liceo, la Mahanoy Area High School, di Mahanoy City, in Pennsylvania. Il video, in cui Brandi alza il dito medio, viene registrato da un amico in un fast food e poi viene mostrato da Brandi a una compagna, figlia di una delle allenatrici delle cheerleader. Così il suo gesto arriva all’attenzione della ...

