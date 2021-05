Inzaghi è già con la testa al Cagliari: “Domenica è la nostra partita” (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo del Milan. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo a “San Siro” per affrontare la formazione di Stefano Pioli. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i rossoneri. Prestazione – Sono soddisfatto, è chiaro che ci sta di poter soffrire col Milan ma se fai 14 tiri e Donnaruma fa quattro, cinque parate vuol dire che la prestazione c’è stata. Non siamo venuti a difenderci come volevo e abbiamo avuto occasioni importanti. Siamo stati sempre in partita, dobbiamo tenerci la prestazione e il carattere sapendo che Domenica è la nostra partita. Umore – Non siamo stati mai nelle ultime tre posizioni, se ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo del Milan. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo a “San Siro” per affrontare la formazione di Stefano Pioli. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i rossoneri. Prestazione – Sono soddisfatto, è chiaro che ci sta di poter soffrire col Milan ma se fai 14 tiri e Donnaruma fa quattro, cinque parate vuol dire che la prestazione c’è stata. Non siamo venuti a difenderci come volevo e abbiamo avuto occasioni importanti. Siamo stati sempre in, dobbiamo tenerci la prestazione e il carattere sapendo cheè la. Umore – Non siamo stati mai nelle ultime tre posizioni, se ...

