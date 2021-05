Ilary Blasi è zia: è nata la figlia di Melory e Tiziano Panicci (Di sabato 1 maggio 2021) Ilary Blasi zia: è nata Jolie, la figlia di Melory Blasi e Tiziano Panicci Ilary Blasi zia: la sorella di Ilary Blasi, Melory, è diventata mamma: è nata Jolie. L’annuncio della nascita della piccola è stato condiviso su Instagram dalla neo mamma: “Sei arrivata tu, amore nostro grande. Benvenuta al mondo Jolie” con una foto che ritrae la manina della bimba dentro quella della sua mamma. Un bel regalo per la zia che tre giorni dopo ha compiuto 40 anni. Infatti Ilary è nata il 28 aprile. Nel commento, la sorella di Ilary ha scritto la data di nascita della sua prima figlia: il parto è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 maggio 2021)zia: èJolie, ladizia: la sorella di, è diventata mamma: èJolie. L’annuncio della nascita della piccola è stato condiviso su Instagram dalla neo mamma: “Sei arrivata tu, amore nostro grande. Benvenuta al mondo Jolie” con una foto che ritrae la manina della bimba dentro quella della sua mamma. Un bel regalo per la zia che tre giorni dopo ha compiuto 40 anni. Infattiil 28 aprile. Nel commento, la sorella diha scritto la data di nascita della sua prima: il parto è ...

