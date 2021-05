Huffpost weekend | sognando un van | chiacchierando con i The Jackal e preparando una focaccia dolce

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 1 maggio 2021) Se vi ha colpito Nomadland, ma giustamente lo considerate uno stile di vita un po’ troppo spinto per i vostri gusti, c’è un hashtag su Instagram che può piacervi, e che potrebbe darvi qualche idea un po’ più luminosa, anche solo per eventuali vacanze in stile #vanlife. Vere e proprie case in miniatura, arredate e fotografate benissimo, molto gipsy style, per un totale di quasi dieci milioni di foto. Laura e Aron curano il profilo Parking On The Wildside che è un romantico ritratto della casa su ruote. Van Life Diaries è una vera e propria community con repost da profili interessanti. Come quello di Rom & Courtney che vivono le loro avventure su un vecchio Skoolie Bus (avete presente i bus che portano i bambini a scuola?), il profilo si chiama The Wrong Way Home. Emily King and Corey Smith avevano raccontato la loro storia addirittura al New Yorker: hanno creato il profilo Where Is ...