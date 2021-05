GP Jerez MotoGP | Morbidelli primato “fantasma” in FP3

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 maggio 2021) La FP3 del GP diclasseparla romano, per un po’. Franco, nel time attack, ottiene ilcon un tempo super, ma il suo crono viene cancellato per track limits. Takaaki Nakagami eredita la prima posizione, con 1’36?985. “Taka” precede Fabio Quartararo ed il tester Honda Stefan Bradl, autore di una prestazione sorprendente. Joan Mir conquista per la prima volta nella stagione l’accesso diretto alla Q2, con il quarto posto, precedendo Aleix Espargaro. Maverick Vinales,, Pecco Bagnaia, Johann Zarco e Alex Rins completano la top ten. Sono fuori sia Valentino Rossi che Marc Marquez, autore di una brutta caduta in curva 7. GPFP3: qual è il tema della? Le temperature più basse consentono tempi più veloci rispetto alla ...