Gotti | “Non credo che affronteremo una Juve distratta I tanti infortuni? Faccio fatica a spiegarmeli”

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato così a Udinese TV in vista della gara di domani contro la Juventus:Cosa servirà eventualmente per ottenere un risultato positivo? "La Juventus è una squadra forte con tanti giocatori molto bravi. Per pensare di portare a casa un risultato positivo contro di loro bisogna pensare a difendere bene con una certa aggressività prevalentemente in certe zone del campo e non accontentarsi di difendere. Dobbiamo metterli in difficoltà con alcune qualità del nostro palleggio". Quelle qualità che riuscirono a battere lo scorso luglio un'altra Juventus. Avete ricordato in settimana la partita?"No, non l'abbiamo ricordata. È stata una partita che ha dato a tutti noi grande soddisfazione. Un vero peccato non poterla condividere dentro lo stadio con i tifosi perché ...

