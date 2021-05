Fiorella Mannoia e Tosca protagoniste di Masterschif per Emergency

Leggi su 361magazine

(Di sabato 1 maggio 2021)tra i fornelli in una sfida diper partecipare alla raccolta fondi indetta dain prima fila per la solidarietà. Le due artiste sono statedi un progetto molto più grande pensato da. Dal 16 marzo al 30 marzo, musicisti, attori, registi, presentatori e musicisti amici dihanno messo all’asta sul sito Charity Stars una serie di esperienze insieme a loro per sostenere il lavoro dell’organizzazione in Italia e nel mondo.è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 che offre cure gratuite e di qualità alle vittime della guerra e della povertà, costruendo ...