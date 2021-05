Crotone-Inter | Cosmi | “Messo in campo il massimo”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 1 maggio 2021) Sersenel post partita di, match della 34a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore delSerse, al termine del match perso per 2 a 0 contro l’, e valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello Scida ai microfoni di Sky Sport. Cosa ti dispiace di più per la gara di oggi? “Questa squadra ha dei valori e anche oggi, soprattutto nel primo tempo, li ha dimostrati. Ma in parte sono utopici per una squadra che deve salvarsi e senza pubblico. Io ho sempre allenato squadre per salvarsi e so quanto siano importanti queste due componenti. Un calcio che ha deglipreti distanti da quello che è il mio calcio, ci sono degli errori che una squadra che ...