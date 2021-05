Crotone-Inter 0-2 | Conte prepara festa scudetto

(Di sabato 1 maggio 2021) (Adnkronos) – L’vince 2-0 anell’anticipo della 34esima giornata della Serie A ela. I nerazzurri, con 82 punti, possono laurearsi campioni d’Italia già domani, se il Sassuolo dovesse fermare l’Atalanta. Il, sempre ultimo con 18 punti, retrocede in Serie B con 4 giornate d’anticipo.La formazione dispinge costantemente dall’inizio del match, nel primo tempo non sfonda perchè Cordaz nega il gol a Sensi e perché Lautaro e Lukaku centrano un palo a testa. Ilcrolla dopo 69?. Lukaku ‘pulisce’ un pallone al limite dell’area calabrese e appoggia a Eriksen, che calcia di destro: pallone deviato da Magallan, 0-1. All’83’ arriverebbe il raddoppio. Lukaku innesca Perisic che affonda sulla destra e ...

Stefan De Vrij ha parlato dopo la vittoria sulche dà quasi la matematica certezza dello Scudetto all'. Le sue parole Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul. "Conte ci trasmette passione e ...Le sue dichiarazioni Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con gol contro il: la sua rete potrebbe essere quella decisiva per lo Scudetto in caso di pareggio ..."E se ne vaaaaa… la capolista se ne va". Il video che arriva dallo spogliatoio del Crotone mostra la gioia comprensibile dell'Inter che, grazie alla vittoria in Calabria, ha messo in tasca lo scudetto ...L'allenatore nerazzurro dopo la vittoria di Crotone: "Siamo saliti tutti sulla stessa barca, abbiamo condiviso un sogno e remato dalla stessa parte" ...