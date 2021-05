Covid: festa in casa a Napoli, in 13 multati (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutofesta privata, a Napoli: in tredici sono stati sorpresi in casa senza mascherina. Sono stati gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, ad intervenire in via Duomo per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. Giunti sul posto, hanno sorpreso 13 napoletani tra i 47 e i 26 anni che stavano consumando cibi e bevande poiché era in corso una festa privata. Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoprivata, a: in tredici sono stati sorpresi insenza mascherina. Sono stati gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, ad intervenire in via Duomo per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. Giunti sul posto, hanno sorpreso 13 napoletani tra i 47 e i 26 anni che stavano consumando cibi e bevande poiché era in corso unaprivata. Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

