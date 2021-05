Cosa succede dopo le sanzioni della Russia a David Sassoli? (Di sabato 1 maggio 2021) La Russia ieri ha sanzionato David Sassoli e altri sette responsabili Ue. Il ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato le misure in una nota in cui accusa l’Unione Europea di “continuare la sua politica di illegittime misure restrittive unilaterali contro cittadini russi e organizzazioni” Oltre al presidente del Parlamento europeo sono stati sanzionati: Vera Jourova, vice presidente della Commissione Ue per i valori e la trasparenza, Ivars Abolins, presidente del National Electronic Media Council della Lettonia, Maris Baltins, direttore del National Language Centre della Lettonia, Jacques Maire, membro della delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Jorg Raupach, capo dell’ufficio del procuratore di Berlino, Asa Scott, capo del ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Laieri ha sanzionatoe altri sette responsabili Ue. Il ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato le misure in una nota in cui accusa l’Unione Europea di “continuare la sua politica di illegittime misure restrittive unilaterali contro cittadini russi e organizzazioni” Oltre al presidente del Parlamento europeo sono stati sanzionati: Vera Jourova, vice presidenteCommissione Ue per i valori e la trasparenza, Ivars Abolins, presidente del National Electronic Media CouncilLettonia, Maris Baltins, direttore del National Language CentreLettonia, Jacques Maire, membrodelegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Jorg Raupach, capo dell’ufficio del procuratore di Berlino, Asa Scott, capo del ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, ma cosa succede? Neanche un'ammonizione nelle ultime tre gare... - NicolaPorro : “Nessuno pensa che oggi si stia instaurando una #dittatura. Ciò che succede è quasi peggio”. Il mio editoriale oggi… - Agenzia_Ansa : Abolizione del coprifuoco: ecco cosa succede in Europa #ANSA - NAMK0OKS : @T4ECAKES Uuuuuh che cosa succede? ?????? ovviamente se posso sapere, alis! Io tutto bene, ho dormito un sacco e ne sono felice hahaha - _saab0_ : RT @WlLDFL0W3R: se non sapevate questa cosa e avevate font, state tranquillx non succede nulla, non sentitevi in colpa. è normalissimo non… -