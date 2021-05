Cosa significa agnostico?

Leggi su donnaglamour

(Di sabato 1 maggio 2021) Scopriamo insieme l’origine e ilto della parola, facendo anche alcuni esempi d’uso e il contesto in cui è utilizzata. Quante volte di fronte ad un argomento di cui non si vanta estrema conoscenza e in particolare di natura religiosa, si è sentito utilizzare il termine? Ebbene con questa parola si sta ad indicare un atteggiamento con il quale ci si astiene dal dare un giudizio su un particolare problema in perfetto stile con il detto “Se non vedo, non credo”. Nello specifico l’è colui il quale afferma di non poter avere una risposta perché non è umanamente conoscibile una risposta per quell’argomento specifico. Questo tipo di posizione è assunta prevalentemente rispetto al problema della conoscenza di Dio, mentre è, ormai, un termine in disuso per quanto riguarda l’etica, la ...