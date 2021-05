Coronavirus, i dati dell’1 maggio: +261 nuovi positivi a Monza e in Brianza (Di sabato 1 maggio 2021) Il bollettino della Regione di sabato 1 maggio 2021: sono +261 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e sono +2.139 in Lombardia con 59.144 tamponi effettuati e un tasso di positività in calo al 3.6%. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 maggio 2021) Il bollettino della Regione di sabato 12021: sonocasiin provincia die sono +2.139 in Lombardia con 59.144 tamponi effettuati e un tasso dità in calo al 3.6%.

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati. In Puglia 1.130 nuovi casi e 37 vittime - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - zazoomblog : Coronavirus a Nettuno: 259 positivi e 4 nuovi casi i dati di oggi 1 maggio - #Coronavirus #Nettuno: #positivi - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… -