"Cecchi Paone è un pezzo di m….!": Pio e Amedeo chiudono col botto (Di sabato 1 maggio 2021) L'attacco davvero inaspettato nel corso della trasmissione tv condotta dal duo comico Pio e Amedeo in prima tv. Amedeo Cecchi PaoneUn attacco venuto all'improvviso in maniera del tutto spontanea, almeno cosi sembrerebbe, apparentemente. Il contesto è la trasmissione "Felicissima Sera", condotta dal duo comico Pio e Amedeo. I due, cosi come nel loro stile, fanno della comicità, mischiata al trash, imponendolo quasi come unico canale comunicativo. L'esperienza di "Emigratis" ha definitivamente lanciato la coppia nell'olimpo della tv nazionale italiana. Nel corso della trasmissione, insomma, all'interno di un monologo portato avanti da Amedeo Grego, l'attacco che non ti aspetti, il personaggio che non ti aspetti. I temi trattati sono di quelli definiti scottanti, ...

_fiorucci : RT @grigio2: Ma per essere massoni una volta serviva essere intelligenti. Come è possibile che Cecchi Paone sia un massone? - _senzatesta : @fabpmcg Ma perché riportano nel titolo Cecchi paone ?????? che è forse l’unica verità che hanno detto! Mi hanno sempr… - TSupernano : @AzzurraBarbuto Detto da Cecchi Paone sembra una nuova categoria di pornhub: 'Massoni'! È veramente un mondo squall… - PetroneIvan : RT @beatrice_tom: Cecchi Paone: ' È giusto che i ristoratori falliscano, i tempi cambiano ' Lui intanto non cambia ha sempre lo stesso ' v… - Carlo_sfd : RT @AzzurraBarbuto: Che Cecchi Paone dichiari in tv “sono un massone”, di alto grado, ci fa capire come di questi tempi sia scaduta pure la… -