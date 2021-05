Cassano | “Roma? E’ una vergogna quello che sta accadendo” | VIDEO

PianetaMilan : #Cassano: '@OfficialASRoma? E' una vergogna quello che sta accadendo' | #VIDEO #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - laziofans : Adani: “Roma e United non stanno nella stessa frase. Ecco perché la sconfitta nasce a Cagliari”: In una nuova punta… - LightmyWays : fate la rivoluzione che ve pare alla #Roma pero mettetece anche #Cassano che per lo meno ce divertimo un poco ??????… - Mediagol : #Video #Roma, Cassano: 'Fonseca, che figuraccia con il Manchester United. Adesso serve una cosa' - rizkyev : Vincenzo: Vincenzo Montella/Vincenzo Iaquinta Cassano: Antonio Cassano. Inzaghi: Simone/Filippo Inzaghi Ini fix pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Roma

Sampdoria News 24

Commenta per primo Antonio, ex di Milan , Inter,e Real Madrid tra le altre, parla alla Bobo Tv , esaltando Thomas Tuchel , allenatore del Chelsea : 'Secondo me può buttarsi su Kane: sarebbe perfetto per l'idea di ......8451 Banca di Credito Cooperativo di Casavecchia 8456 Banca di Credito Cooperativo diDelle ...e Colmura 8765 Banca di Credito Cooperativo di Regello 8457 Banca di Credito Cooperativo di...Allo Juventus trainer center va in scena il match tra la Juventus e la Roma Per la 21esima giornata di campionato Primavera1 Tim, la Roma affronta in trasferta la Juventus. I giallorossi al secondo po ...3'- Podgoreanu fermato in fuorigioco, punizione per la Juve. 2'- Roma al momento in possesso della sfera, pressing alto da parte della Juve. 13:00 - ...