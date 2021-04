Voleva sequestrare le persone in fabbrica” | botta e risposta Salvini- Fornero

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Duro attacco dialladurante una discussione televisiva in cui si è parlato del possibile superamento di Quota 100. Matteoed Elsa(Getty Images)Quota 100 è tornata prepotentemente centrale nel discorso politico. Il provvedimento voluto dal Governo Lega–5 Stelle, infatti, comincia a scricchiolare e potrebbe non trovare posto nelle prossime settimane all’interno dei programmi del nuovo esecutivo capitanato da Draghi. Naturalmente la cosa non va giù ache di questa legge ne ha fatto una sorta di vessillo del proprio partito. La discussione è aperta tra schieramenti divisi. C’è, infatti, chi sostiene che sia necessario dover alzare nuovamente l’età pensionabile per far si che lo stato recuperi risorse. C’è invece chi crede che Quota 100 possa ...