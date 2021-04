Vela, Marta Maggetti scelta per le Olimpiadi nel windsurf RS:X (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Consiglio Federale FIV, la Federazione Italiana Vela, ha confermato le indicazioni del Direttore Tecnico Michele Marchesini e del Presidente Francesco Ettorre e per il windsurf RS:X femminile ha proposto al CONI Marta Maggetti (Fiamme Gialle). La cagliaritana Marta Maggetti, che aveva conquistato il pass non nominale per l’Italia, è stata scelta dopo il Mondiale andato in scena a Cadice, in Spagna, pochi giorni fa, nel quale l’azzurra aveva ottenuto il sesto posto, vincendo anche la Medal Race finale. Così al sito federale Marta Maggetti: “Ancora non mi rendo conto completamente, è stata una rincorsa talmente lunga, questa ufficialità mi rende molto felice. E’ stata una battaglia lunghissima, che si è protratta anche per un anno in ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Consiglio Federale FIV, la Federazione Italiana, ha confermato le indicazioni del Direttore Tecnico Michele Marchesini e del Presidente Francesco Ettorre e per ilRS:X femminile ha proposto al CONI(Fiamme Gialle). La cagliaritana, che aveva conquistato il pass non nominale per l’Italia, è statadopo il Mondiale andato in scena a Cadice, in Spagna, pochi giorni fa, nel quale l’azzurra aveva ottenuto il sesto posto, vincendo anche la Medal Race finale. Così al sito federale: “Ancora non mi rendo conto completamente, è stata una rincorsa talmente lunga, questa ufficialità mi rende molto felice. E’ stata una battaglia lunghissima, che si è protratta anche per un anno in ...

Ultime Notizie dalla rete : Vela Marta Vela, Tokyo 2020: la federazione pronta a decidere il sesto equipaggio per le Olimpiadi Proprio ieri ai mondiali di Cadice Marta Maggetti aveva vinto la Medal Race, davanti all'inglese Emma Wilson e all'altra azzurra Giorgia Speciale (CC Aniene). Maggetti si è classificata sesta ai ...

Camboni argento iridato nella tavola olimpica A Tokyo si può sognare Mattia Camboni ha vinto l'argento ai Mondiali RS:X di vela, in corso a Cadice, in Spagna. L'azzurro 25enne nato a Civitavecchia , che un mese fa aveva ... con il successo di Marta Maggetti che ha chiuso ...

Marta Maggetti scelta per le Olimpiadi nel windsurf RS:X Federazione Italiana Vela Vela, Marta Maggetti scelta per le Olimpiadi nel windsurf RS:X Il Consiglio Federale FIV, la Federazione Italiana Vela, ha confermato le indicazioni del Direttore Tecnico Michele Marchesini e del Presidente Francesco Ettorre e per il windsurf RS:X femminile ha pr ...

Mattia Camboni argento iridato nella RS:X L’Italia vince entrambe le Medal Race. Nel femminile Marta Maggetti prima e Giorgia Speciale terza nella Medal confermano rispettivamente il 6° e 10° posto finale al Mondiale.

