TORNADO in Italia a fine aprile, è già periodo in Val Padana (Di venerdì 30 aprile 2021) La stagione dei temporali decolla in questo periodo per le pianure del Nord, dove iniziano a verificarsi in condizioni d'instabilità le prime violente grandinate. aprile è un mese che non di rado riserva fenomeni da meteo estremo, esaltati dai primi contrasti esplosivi derivanti dal riscaldamento diurno. TORNADO del 30 aprile 2014 in EmiliaI primi forti temporali e la grandine sono già caratteristici d'aprile, decisamente meno i fenomeni vorticosi roteanti come i TORNADO, chiamati anche trombe d'aria. Si tratta di fenomeni molto pericolosi ed imprevedibili, da cui è sempre bene mantenersi a debita distanza e mettersi al riparo. In epoca di riscaldamento globale ed estremizzazione del clima, i TORNADO in Italia non rappresentano certo una novità ...

