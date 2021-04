Stefano Bettarini al veleno contro Zorsi | “Il suo successo? Io so chi c’è dietro di lui e …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 30 aprile 2021), dopo l’ultima partecipazione, abbastanza fulmine nella Casa del grande fratello vip, ha fatto una lunga chiacchierata su Instagram con il giornalista Maurizio Sorge. I due hanno parlato de L’Isola dei famosi e, schietto e diretto come al solito, non ha risparmiato davvero nessuno. Ha avuto da ridire sui concorrenti, sull’inviato Massimiliano Rosolino e sugli opinionisti e, fra tutti, su Tommaso. Vediamo cosa ha detto.parole di fuocoTommasonon è uno che le manda a dire e di questo ha dato ampia dimostrazione anche quando, espulso dalla Casa della grande fratello vip, per avere detto una bestemmia, si è scagliato ...