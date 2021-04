Salvini: “Crisanti? Un esperto di zanzare”. La risposta: “Non capisce nulla”. Il video (Di venerdì 30 aprile 2021) “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. È demagogia allo stato puro”. Così l’epidemiologo Andrea Crisanti, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi tutti i mercoledì sul Nove, in risposta a un video in cui Salvini ironizzava sul suo spessore scientifico definendolo “un esperto di zanzare”. Salvini: “Crisanti? Un esperto di zanzare”. La risposta: “Non capisce nulla “Io penso che i politici dovrebbero interessarsi di politica. Queste persone utilizzano in malafede, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) “Cosa rispondo quandoironizza sul fatto che sono undi? Che non. È demagogia allo stato puro”. Così l’epidemiologo Andrea, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi tutti i mercoledì sul Nove, ina unin cuiironizzava sul suo spessore scientifico definendolo “undi”.: “? Undi”. La: “Non“Io penso che i politici dovrebbero interessarsi di politica. Queste persone utilizzano in malafede, ...

