Roger Federer | un asta benefica per finanziare la Federer Foundation

(Di venerdì 30 aprile 2021) Un saggio disse “c’è più felicità nel dare che nel ricevere” e sembra cheabbia fatto suo questo modo di fare. Infatti La star del tennis mondiale, metterà all’alcune delle sue vecchie attrezzature per delle buone cause, tra cui le scarpe della sua vittoria di Wimbledon su Rafael Nadal nel 2007 e una racchetta del trionfo del Roland Garros nel 2009. Cosa metterà in vendida? L’che sta organizzando Christie’s per fine giugno potrebbe essere un momento da non perdere. Tra questi le scarpe della sua vittoria a Wimbledon su Rafael Nadal nel 2007 e una racchetta del trionfo del Roland Garros nel 2009. Si tratta in totale di 20 lotti riguardanti le sue vittorie nei tornei dello Slam, che saranno battute nel corso ...

Paul Annacone - ex coach del basilese - ha spiegato come il lavoro di un allenatore cambia in base al tennista con cui lavora. Collaborare con Roger Federer, un cittadino del mondo che adora viaggiare, per esempio stato molto particolare, incredibilmente diverso rispetto ad uno dei grandi campioni del passato come Pete Sampras. Fra giugno e luglio Roger Federer metterà all'asta ben 320 cimeli della propria collezione personale, per finanziare i progetti della sua fondazione benefica.