Piogge al nord e caldo africano al Sud: il primo maggio l'Italia sarà spaccata a metà (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Festa dei Lavoratori con un'Italia divisa in due: da una parte la forte instabilità che caratterizzerà il nord, dall'altra la presenza dell'anticiclone africano che interesserà il Sud. Dopo i temporali attesi questo venerdì - fa sapere il sito www.ilmeteo.it - il primo maggio sarà segnato con buona probabilità dalla più forte perturbazione di questi giorni instabili. Dalle prime ore del pomeriggio forti temporali accompagnati da locali grandinate dai settori di nordovest si estenderanno gradualmente verso il nordest. I temporali potranno essere accompagnati da improvvisi colpi di vento. Le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragi sulla Lombardia e poi sui rilievi del Triveneto. Sempre in serata l'instabilità scenderà anche sulla ... Leggi su agi (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Festa dei Lavoratori con un'divisa in due: da una parte la forte instabilità che caratterizzerà il, dall'altra la presenza dell'anticicloneche interesserà il Sud. Dopo i temporali attesi questo venerdì - fa sapere il sito www.ilmeteo.it - ilsegnato con buona probabilità dalla più forte perturbazione di questi giorni instabili. Dalle prime ore del pomeriggio forti temporali accompagnati da locali grandinate dai settori diovest si estenderanno gradualmente verso ilest. I temporali potranno essere accompagnati da improvvisi colpi di vento. Le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragi sulla Lombardia e poi sui rilievi del Triveneto. Sempre in serata l'instabilità scenderà anche sulla ...

Advertising

sulsitodisimone : Piogge al nord e caldo africano al Sud: il primo maggio l'Italia sarà spaccata a metà - cspadoni : RT @agronotizie: Il meteo di AgroNotizie: Tendenza meteo per i prossimi giorni: Ancora piogge e rovesci al Centro Nord, sole e caldo al Sud… - MeteoGiuliacci : Le previsioni meteo per le prossime ore: - paoloangeloRF : “Nella prima parte piogge al nord, più Estese e più frequenti. Moderate in alcune zone. Domani le piogge al nord pi… - zazoomblog : METEO Italia divisa in due. PIOGGE TEMPORALI ed anche GRANDINE al Centro-Nord - #METEO #Italia #divisa #PIOGGE -