Napoli. E’ morto Antonio Prisco, riders e sindacalista: aveva 37 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Napoli. E’ morto all’età di 37 anni Antonio Prisco, rider e componente del direttivo Nidil Cgil Napoli. Prisco si è spento stanotte e la notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa stamattina. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. In L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 aprile 2021). E’all’età di 37, rider e componente del direttivo Nidil Cgilsi è spento stanotte e la notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa stamattina. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. In L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Agente_Lisa : Giuliana è la moglie di Pasquale Apicella, il poliziotto morto una anno fa durante un inseguimento, con la sua Vola… - InterNapoli : Lutto nel mondo dei riders di #Napoli, Antonio muore a 37 anni #AntonioPrisco #Morto - - corrmezzogiorno : #Napoli Morto Prisco, uomo simbolo dei riders napoletani - CarloDAgostino1 : RT @lorenzodago: Un murale per un 17enne freddato da un carabiniere per difendere l'orologio; un altare per un 17enne ucciso dalla polizia… - r_flamess : @mojopin82 @kalielsix @WindTreOfficial Anche io zona Napoli, tutto okay sul modem ma non si riesce a navigare, il 159 pare morto -