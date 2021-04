Mezzi Mux | pubblicati in Gazzetta Ufficiale avviso e disciplinare di gara MISE

(Di venerdì 30 aprile 2021) Entro 30 giorni si deve presentare alla domanda per le frequenze nazionali. È stata pubblicata sulla(GU n.101 del 28-4-20) l’della procedura di assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale ai...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mezzi Mux

e-duesse

La televisione è senz'ombra di dubbio uno deidi comunicazione più utilizzati e apprezzati. ... Lombardia : l'emittente SCH687 nelQuenza passa all'H.264 (MPEG - 4) con formato in alta ...La televisione è senz'ombra di dubbio uno deidi comunicazione più utilizzati e apprezzati. ... Lombardia : l'emittente SCH687 nelQuenza passa all'H.264 (MPEG - 4) con formato in alta ...Entro 30 giorni si deve presentare al MISE la domanda per le frequenze nazionali. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.101 del ...Numerose aziende si ritrovano con la strada d'accesso alle proprie attività in condizioni pietose. Il ponte sta crollando e le buche ormai sono di dimensioni vergognose. Il comune è intervenuto anni f ...