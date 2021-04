Le Sardine spargono veleno e criminalizzano chi ricorda l’assassinio di Sergio Ramelli

(Di venerdì 30 aprile 2021) Mancavano, si sono presentate all’appello. Anche lehanno aggiunto la loro voce al trito repertorio di banalità, allarmi fasulli, vere e proprie idiozie intorno alla commemorazione che ogni anno si svolge a Milano per, in occasione dell’anniversario del suo brutale assassinio da parte di un gruppo di militanti di Avanguardia operaia. Così oggi si sono sentite in dovere di scrivere sulla loro pagina Facebook che «il fascismo non è un’opinione, è un crimine». Dimenticando (o forse non sapendo) che l’unico crimine di questa circostanza fu l’omicidio di un 18enne, colpevole di aver espresso un’opinione. Leil ricordo diCerto, bisogna riconoscere alleuna straordinaria capacità funambolica, poiché alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardine spargono

ilGiornale.it

Molti di questipanico al solo fine di mettersi in mostra per protrarre quell'inatteso ... Visto che vi si viaggia, per ore, come. Claudio Giorlandino , direttore scientifico Istituto ...Molti di questipanico al solo fine di mettersi in mostra per protrarre quell'inatteso ... Visto che vi si viaggia, per ore, come. Claudio Giorlandino , direttore scientifico Istituto ...