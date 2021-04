Lady Gaga | arrestati i rapitori dei suoi cani | la donna che li aveva consegnati era una complice

(Di venerdì 30 aprile 2021) A due mesi dal rapimento deidi, ieri la Polizia di Los Angeles ha arrestato i colpevoli. Adesso isono in carcere con l’accusa di tentato omicidio e rapina. Pare che le forze dell’ordine abbiano delle prove schiaccianti contro questi uomini, compresi dei video che li incastrano. Il vero colpo di scena è che anche lache ha consegnato i due bulldog francesi alla Polizia è stata arrestata perché ritenuta. Gli agentino già dei sospetti e sembra che per questo avessero consigliato adi non pagare la ricompensa di 500.000$. “Le nostre fonti nelle forze dell’ordine riferiscono che laè coinvolta nel rapimento. Isi erano innervositi ...

Cinque persone sono state arrestate e incriminate per il loro presunto coinvolgimento in febbraio nel ferimento dell'uomo che portava a passeggio i cani die nel loro furto. Lo riferisce la polizia. Tre dei sospetti, tra i 18 e i 27 anni, sono finiti in manette per tentato omicidio. Gli altri due, tra i 40 e i 50 anni, sono stati accusati di ...La canzone, un'uptempo fresca ed estiva, è prodotta da ZEF e mixata da Robert Orton, vincitore di tre Grammy Awards e già dietro a progetti di artisti internazionali come, Ellie Goulding e ...Cinque persone sono state arrestate e incriminate per il loro presunto coinvolgimento in febbraio nel ferimento dell'uomo che portava a passeggio i cani di Lady Gaga e nel loro furto. Lo riferisce la ...AGI - Cinque persone sono state arrestate in relazione al rapimento dei cani appartenenti a Lady Gaga. Qualche giorno fa il dog-sitter di Lady Gaga, Ryan Fischer, fu ferito al petto da quattro proiett ...