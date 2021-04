Israele: tragedia al pellegrinaggio sul Monte Meron (Di venerdì 30 aprile 2021) tragedia in Israele ad un pellegrinaggio religioso. È di almeno 44 morti e oltre 150 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto dopo la mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa di ebrei ultraortodossi sul Monte Meron. Secondo i media israeliani, alcune persone sono scivolate dai gradini delle Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021)inad unreligioso. È di almeno 44 morti e oltre 150 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto dopo la mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa di ebrei ultraortodossi sul. Secondo i media israeliani, alcune persone sono scivolate dai gradini delle

