Isola, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: cosa faceva Francesco Monte mentre le due ex erano in studio (Di venerdì 30 aprile 2021) Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi abbiamo visto in studio due persone molto note al pubblico televisivo: Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez… Le due hanno in comune molto di più di quanto si pensi, a partire dall’ex fidanzato Francesco Monte! LEGGI ANCHE — Stefano Bettarini su Zorzi: “È un prezzemolino, a finire nel dimenticatoio ci metti un secondo” mentre Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi erano ospiti all’Isola, cosa faceva e dov’era Francesco Monte? Foto: Ufficio Stampa MediasetCecilia Rodriguez e Giulia ... Leggi su funweek (Di venerdì 30 aprile 2021) Nell’ultima puntata dell’dei Famosi abbiamo visto indue persone molto note al pubblico televisivo:… Le due hanno in comune molto di più di quanto si pensi, a partire dall’ex fidanzato! LEGGI ANCHE — Stefano Bettarini su Zorzi: “È un prezzemolino, a finire nel dimenticatoio ci metti un secondo”ospiti all’e dov’era? Foto: Ufficio Stampa Mediaset...

