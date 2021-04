Inter, Zhang è a Milano: oggi il pranzo con i giocatori (Di venerdì 30 aprile 2021) Il presidente dell’Inter Steven Zhang è tornato dopo sette mesi a Milano e fa visita a staff e giocatori dell’Inter Il ritorno di Steven Zhang. Sono passati sette mesi e se n’è parlato molto, ma alla fine il più giovane presidente della storia dell’Inter non ha abbandonato il club e tra poche ore pranzerà con staff e giocatori prima della partenza per Crotone. Nulla di che riguardo al futuro, di quello se ne parlerà dopo i festeggiamenti per lo Scudetto. Zhang oggi farà i complimenti a tutti e confermerà che arriveranno regolarmente gli stipendi del mese di maggio. Solo a stagione completata si faranno tutte le valutazioni del caso. Lo riporta Il Corriere della Sera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il presidente dell’Stevenè tornato dopo sette mesi ae fa visita a staff edell’Il ritorno di Steven. Sono passati sette mesi e se n’è parlato molto, ma alla fine il più giovane presidente della storia dell’non ha abbandonato il club e tra poche ore pranzerà con staff eprima della partenza per Crotone. Nulla di che riguardo al futuro, di quello se ne parlerà dopo i festeggiamenti per lo Scudetto.farà i complimenti a tutti e confermerà che arriveranno regolarmente gli stipendi del mese di maggio. Solo a stagione completata si faranno tutte le valutazioni del caso. Lo riporta Il Corriere della Sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

