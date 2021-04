Figliuolo garantisce | ' Entro metà luglio il 60% dell' Italia sarà vaccinata con due dosi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo garantisce

quotidianodipuglia.it

Dal 10 aprile - ha detto- abbiamo avuto più 16% di media per gli over 80, 15 regioni sono sopra già sopra la media, le altre lo saranno presto". ad_dyn "Se le cose vanno bene possiamo ..."Il generalee l'ingegnere Curcio mi hanno rassicurato rispetto a quella data che è la ...di stare più tranquilli perché non avremo più terapie intensive e reparti Covid intasati -...Con la quota di 500 mila vaccinazioni al giorno il governo italiano ha mantenuto la parola. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi ...Il commissario straordinario all'emergenza Covid: "Per fine settembre puntiamo all'80% come obiettivo medio. Per questo prevedo un'estate abbastanza tranquilla, sempre portando la mascherina" ...