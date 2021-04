F1 oggi | GP Portogallo 2021 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021), venerdì 30 aprile, prima giornata didel GP del, terzo round del Mondialedi F1. Le scuderie e i piloti lavoreranno in cerca del miglior set-up in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Lungo i saliscendi lusitani si prevede un remake della sfida tra il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. L’orange, a segno nell’ultimo weekend di Imola, ha mandato un chiaro messaggio al proprio rivale per il titolo e ci si aspetta un confronto molto serrato tra i due. La RB16B potrebbe essere in vantaggio in questo fine-settimana e quindi non sarà semplice per il sette volte iridato riuscire a spuntarla. Per quanto riguarda la Ferrari, l’obiettivo è sempre quello: terza forza in pista. Il progetto SF21 sembra nato ...