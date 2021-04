F1 | Daniel Ricciardo | “È stata una giornata abbastanza positiva Più giri faccio | meglio mi sento”

(Di venerdì 30 aprile 2021)commenta la propria prestazione nelle prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione 2021. Il nativo di Perth chiude laall’ottavo posto con il tempo di 1.20.418. L’australiano mostra la sua soddisfazione in un venerdì che ha visto le due McLaren nascoste rispetto alle ultime uscite. Il #3 del gruppo precede dopo la FP2 il teammate inglese Lando Norris, dodicesimo con un ritardo di 920 millesimi di ritardo dal connazionale Lewis Hamilton (Mercedes). L’ex alfiere della Renault ha affermato ai microfoni della squadra: “Èunaper quanto riguarda il mio feeling personale in macchina. Mi sono sentitoa mio agio dal primo giro questa mattina. Più ...

Advertising

1972Boro : 30th April FP2 P8 - Daniel Ricciardo P12 - Lando Norris - andersonlaura12 : Daniel Ricciardo #McLaren #F1 - catherinebarr_ : @valtteributtas @Formula2Insider daniel ricciardo ???? - Italiajin21 : 10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.707 1 11 Esteban OCON Alpine+0.725 1 12 Lance STROLL Aston Martin+0.744 1 13… - dionysiusbts : daniel ricciardo se acostume logo com esse carro -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Ricciardo

Sky Sport

ha concluso il turno in ottava piazza, mentre lo stesso Norris non è andato oltre al 12esimo tempo. Entrambi i portacolori del team inglese hanno fornito qualche segnale più ...La McLaren, come ad Imola, si nasconde:e soprattutto Lando Norris sono attardati, ma mai fidarsi visto che poi sabato si trasformano e vanno a caccia nuovamente del podio. Da tenere ...Venerdì in salita per la McLaren, che vede il suo ruolo di terza forza minacciato dal Cavallino e dalla sorpresa Alpine ...Sono sempre loro a darsi battaglia, anche al venerdì. Max Verstappen e Lewis Hamilton che promettono spettacolo per la qualifica di domani e la gara di domenica. L’inglese della Mercedes ha concluso d ...