Emanuele muore di covid a 28 anni: era stato ricoverato a Pasquetta, non aveva problemi di salute (Di venerdì 30 aprile 2021) Una morte assurda quella di Emanuele Stefano, ucciso dal covid a soli 28 anni e senza altri problemi di salute. Il virus non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo viveva a Matino (Lecce) in Puglia con la ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Una morte assurda quella diStefano, ucciso dala soli 28e senza altridi. Il virus non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo viveva a Matino (Lecce) in Puglia con la ...

