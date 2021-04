Confcommercio Lecco | riprende la formazione in aula | a maggio due corsi tecnici

Advertising

lecco_notizie : Confcommercio, ripartono i corsi in presenza: paghe-contributi e contabilità - ConfcommercioLc : Terziario Donna: incontro sul turismo e con la presidente nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio Lecco

LeccoToday

Ripartono i corsi in aula organizzati dal Cat Unione, la società di formazione e consulenza di. Si tratta di due corsi tecnici a livello base: il 5 maggio partirà 'Paghe e contributi', mentre l'11 maggio sarà la volta di 'Contabilità'. L'obiettivo di queste due proposte è di ...Domenica 9 Maggio alle ore 10.30 presso la Pizzeria Fiore di via Belfiore 1 è in programma una cerimonia, organizzata da, in occasione della beatificazione del giudice Rosario ...Riparte la formazione in aula di Confcommercio Lecco. Al via a maggio due corsi tecnici livello base: dal 5 "Paghe e contributi " e dall'11 "Contabilità" ...Ripartono i corsi in aula organizzati dal Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Si tratta di due corsi tecnici a livello base: il 5 maggio partirà "Paghe e co ...