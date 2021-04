Cecilia Rodriguez parla di Ignazio Moser naufrago con i fans (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo l’entrata ufficiale di Ignazio Moser come naufrago all’Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez ha parlato della partecipazione con le fans Nella puntata dell’Isola dei Famosi di ieri, Ignazio Moser è entrato ufficialmente nel gioco, diventando uno dei naufraghi di questa nuova edizione. Come il rito chiede, dall’elicottero lo sportivo si è lanciato in mare e ha nuotato fino alle coste dell’isola. In studio a vedere l’inizio della nuova avventuta lavorativa c’era la fidanzata e compagna di vita Cecilia Rodriguez. Si è ironizzato molto sulla gelosia della modella e imprenditrice argentina e anche la stessa è stata molto autoironica sull’argomento. A distanza di ore dalla puntata, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo l’entrata ufficiale dicomeall’Isola dei Famosi,hato della partecipazione con leNella puntata dell’Isola dei Famosi di ieri,è entrato ufficialmente nel gioco, diventando uno dei naufraghi di questa nuova edizione. Come il rito chiede, dall’elicottero lo sportivo si è lanciato in mare e ha nuotato fino alle coste dell’isola. In studio a vedere l’inizio della nuova avventuta lavorativa c’era la fidanzata e compagna di vita. Si è ironizzato molto sulla gelosia della modella e imprenditrice argentina e anche la stessa è stata molto autoironica sull’argomento. A distanza di ore dalla puntata, ...

