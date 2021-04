Basket femminile, playoff Serie A1 2021: Schio batte nuovamente Ragusa e vola in finale (Di venerdì 30 aprile 2021) La Famila Wuber Schio batte la Passalacqua Ragusa in gara 2 delle semifinali dei playoff di Serie A1 2020-2021 di Basket femminile. Le venete hanno sconfitto le siciliane con il risultato finale di 60-54. Grazie a questo successo, Schio chiude la Serie e vola alle finali ove si giocherà il titolo con la Reyer Venezia in un derby veneto. Schio è partita fortissimo, con una Cinili subito scatenata, e ha piazzato un parziale di 10-3 in apertura di match. Grazie a Marshall ed Harrison, però, Ragusa è riuscita a rifarsi sotto e la prima frazione di gioco è terminata con le venete avanti di appena quattro punti sul 17-13. Nel secondo periodo il copione è ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) La Famila Wuberla Passalacquain gara 2 delle semifinali deidiA1 2020-di. Le venete hanno sconfitto le siciliane con il risultatodi 60-54. Grazie a questo successo,chiude laalle finali ove si giocherà il titolo con la Reyer Venezia in un derby veneto.è partita fortissimo, con una Cinili subito scatenata, e ha piazzato un parziale di 10-3 in apertura di match. Grazie a Marshall ed Harrison, però,è riuscita a rifarsi sotto e la prima frazione di gioco è terminata con le venete avanti di appena quattro punti sul 17-13. Nel secondo periodo il copione è ...

