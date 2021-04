Akash Kumar spara a zero su Raz Degan | “Sono 10 volte più bello di lui”

(Di venerdì 30 aprile 2021)ospite a Casa Chi Nella nuova puntata di Casa Chi in collegamento c’era ancora una volta, lex naufrago de L’Isola dei Famosi. Durante l’intervista il 29enne di origine indiane hato asu un concorrente che nel 20217 è riuscito a vincere il reality show che si svolge in Honduras L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MediasetPlay : Stavate aspettando gli ospiti di oggi di #IsolaParty? Eccoli! Akash Kumar, Matilde Brandi, Myriam Catania, Giulia S… - MediasetPlay : Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de… - infoitcultura : Akash Kumar, rissa sfiorata con un ospite di Barbara d’Urso (VIDEO) - infoitcultura : Akash Kumar fuori di senno sfiora la rissa con un altro vip - infoitcultura : Isola dei Famosi, Akash Kumar vuota il sacco: 'Io non volevo abbandonare, strategie false' -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Tra questi anche Alex Fiumara Pubblicato su 29 Aprile 2021 Sta facendo il giro dei social un video nel quale si vedefuori controllo inveire contro i paparazzi . Nel dettaglio, l'ex ...torna a far parlare di sé. Nei giorni scorsi, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi era finito sotto gli occhi dei fotografi per il bacio con Antonella Fiordelisi, che si è lasciata da poco ...Akash Kumar è uno dei più chiacchierati dell’Isola dei Famosi anche se la sua permanenza è durata davvero poco. Akash Kumar si è intromesso per affrontare quest’ultimi e chiarire… Leggi ...4:36 L'Isola dei Famosi - I naufraghi votano il leader play 2 • di Mediaset 0:01 Ghezzal è il nuovo Leader dell'Isola dei Famosi play 185 • di Mediaset 4:56 L'Isola dei Famosi - Roberto Ciufoli nuovo ...