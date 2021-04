Uomini e Donne, Claudio Cervoni e Sabina Ricci si sono lasciati: lui racconta i motivi (Di giovedì 29 aprile 2021) Claudio Cervoni ha spiegato i motivi della fine della sua relazione con Sabina Ricci. È giunta già al capolinea una delle storie nate sotto i riflettori del programma televisivo di Uomini e Donne. La coppia del Trono Over, dopo la conoscenza e la scelta avvenuta sotto i riflettori del programma, aveva iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere, ma purtroppo qualcosa non è andato come sperato. Claudio ha confessato a Più Donna i motivi che hanno portato alla drastica rottura tra i due: Al di fuori cominci a conoscere il carattere delle persone e piano piano sono uscite delle cose che a me sono risultate pesanti. Tutta la storia che c’è stata, è stata vera finché è durata ed è stata molto ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021)ha spiegato idella fine della sua relazione con. È giunta già al capolinea una delle storie nate sotto i riflettori del programma televisivo di. La coppia del Trono Over, dopo la conoscenza e la scelta avvenuta sotto i riflettori del programma, aveva iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere, ma purtroppo qualcosa non è andato come sperato.ha confessato a Più Donna iche hanno portato alla drastica rottura tra i due: Al di fuori cominci a conoscere il carattere delle persone e piano pianouscite delle cose che a merisultate pesanti. Tutta la storia che c’è stata, è stata vera finché è durata ed è stata molto ...

